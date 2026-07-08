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İran: "ABD askeri tesislerine yönelik 85 noktayı hedef alan operasyon gerçekleştirildi"

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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin ticari gemilere saldırısına misilleme olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerinin de aralarında bulunduğu 85 noktayı füze ve İHA'lar ile hedef aldığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), deniz ve hava-uzay kuvvetlerinin "önemli ABD askeri tesislerine" yönelik 85 noktayı hedef alan ortak bir füze ve insansız hava aracı (İHA) operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiyi hedef aldığını öne sürerek, İran'a saldırılar düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan saldırıların ardından yapılan açıklamada, deniz ve hava-uzay kuvvetlerinin "önemli ABD askeri tesislerine" yönelik 85 noktayı hedef alan ortak bir füze ve İHA operasyonu gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırılarda Bahreyn'deki ABD Beşinci Filosu Üssü ile Kuveyt'teki Ali Al-Salem Hava Üssü'nün hedef alındığı aktarıldı. Açıklamada, "Operasyon, ABD'nin bugün erken saatlerde Hürmüzgan ve Mahşehr'deki askeri üsleri ve sivil noktaları havadan vurmasıyla ateşkesin ve mutabakat zaptının ihlaline verilen ilk yanıttır" denildi. DMO ayrıca, ABD'nin saldırılarını, öldürülen İran Dini Lideri Ali Hamaney'in cenaze törenini gölgede bırakmaya çalıştığını öne sürdü. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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