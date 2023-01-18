İran'daki depremde 133 kişi yaralandı

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kenti, gündüz saatlerinde şiddetli bir depremle sarsıldı. AFAD, saat 13.08'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.

VAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, sarsıntı sınırdaki Van şehrinde de hissedildi. Deprem nedeniyle Van'da vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

133 KİŞİ YARALANDI

Depremin ardından ilk veriler de gelmeye başladı. Hoy Valisi Zebihullah Kazımi, depremde şu ana kadar 133 kişinin yaralandığını söyledi. Kazımi, "Yaralılardan 6'sının hastaneye yatışı gerçekleşti ve tedavileri burada devam ediyor. Deprem, kentteki 15 köyde bulunan 500 konutta hasara neden oldu. Bölgeye sevk edilen 20 ekip ise hasar tespit çalışmalarına henüz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ÜST ÜSTE DEPREMLER MEYDANA GELDİ

Öte yandan 5.7.'lik depremin ardından bölge çok defa sallandı. Bölgede, 3.7, 4.5, 3.8, 4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

HOY KENTİ, EKİMDE DE SALLANMIŞTI

Ayrıca Hoy kentinde 5 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde bin 127 kişi yaralanmıştı. Depremde 50 ev tamamen yıkılırken, 500 ev ise hasar görmüştü.