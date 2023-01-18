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İran'daki depremde 133 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 133 kişinin yaralandığı belirtilirken, şiddetli sarsıntı Van'da da hissedildi.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kenti, gündüz saatlerinde şiddetli bir depremle sarsıldı. AFAD, saat 13.08'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.

İran'daki depremde 133 kişi yaralandı

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, sarsıntı sınırdaki Van şehrinde de hissedildi. Deprem nedeniyle Van'da vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Depremin ardından ilk veriler de gelmeye başladı. Hoy Valisi Zebihullah Kazımi, depremde şu ana kadar 133 kişinin yaralandığını söyledi. Kazımi, "Yaralılardan 6'sının hastaneye yatışı gerçekleşti ve tedavileri burada devam ediyor. Deprem, kentteki 15 köyde bulunan 500 konutta hasara neden oldu. Bölgeye sevk edilen 20 ekip ise hasar tespit çalışmalarına henüz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 5.7.'lik depremin ardından bölge çok defa sallandı. Bölgede, 3.7, 4.5, 3.8, 4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Ayrıca Hoy kentinde 5 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde bin 127 kişi yaralanmıştı. Depremde 50 ev tamamen yıkılırken, 500 ev ise hasar görmüştü.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Azerbaycan İran 3. Sayfa Güncel Haberler

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