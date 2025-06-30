İran'daki Çatışmalarda Can Kaybı 935'e Yükseldi

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İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, İsrail ve İran arasında 12 gün süren çatışmalarda İran tarafında hayatını kaybedenlerin sayısının 935'e ulaştığını açıkladı. 38 çocuk ve 132 kadın da dahil olmak üzere artan can kaybı endişe verici.

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, İsrail ve İran arasında 12 gün sonra sona eren çatışmalarda İran tarafında hayatını kaybedenlerin sayısının 935'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ve İran arasında 12 gün sonra sona eren çatışmalarda can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, son adli tıp verilerinin dikkate alındığını ifade ederek İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 935'e yükseldiğini açıkladı. Cihangir, hayatını kaybedenlerin 38'sinin çocuk 132'sinin ise kadın olduğunu söyledi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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