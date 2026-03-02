Haberler

İran'da yüz binler İsrail-ABD saldırılarını protesto için meydanlara indi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da halk, İsrail ve ABD'nin saldırılarını protesto etmek için meydanlara inerek intikam çağrısında bulundu. Tahran'daki gösterilerde dini lider Hamaney anıldı.

İran'da yüz binlerce kişi, İsrail ve ABD'nin saldırılarını protesto etmek için ülke genelinde meydanlara inerek, intikam çağrısında bulundu.

İran'da İsrail ve ABD'nin devam eden ortak saldırılarını protesto etmek için halk, ülke genelinde meydanlara indi. Başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan yüz binlerce kişi, saldırılarda hayatını kaybeden İran dini liderini anarak intikam çağrısında bulundu.

Gözyaşları ve öfkenin iç içe geçtiği gösterilerde, Hamaney için kurulan anma alanlarında fotoğraflar önüne mumlar yakılarak dua edildi. Tekbir seslerinin yükseldiği meydanda Hamaney'in fotoğraflarını taşıyan kalabalık, "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İsrail" ve "Damarlarımızdaki kan rehberimize feda olsun" sloganları attı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor

Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi

Trump, kabus senaryosunu ilan etti: Henüz başlamadık
İbrahim Kalın'ın kitabı, zirveye oturdu

Yazdığı kitap, bir konuda zirveye oturdu
Seçil Erzan, futbolculara yaptığı ödemeleri tek tek anlattı! Arda Turan'la ilgili flaş iddia

Futbolculara yaptığı ödemeleri tek tek anlattı
Hamaney'in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

Hamaney'in yerine geçti, mesajını verdi!
Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı

Sakatlığı sonrası kulüp içinde ortalığı karıştırdı
Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren İngiltere merkezli şirket petrol üretimini durdurdu

Sınırımızın hemen yanındaki petrol şirketi üretimi durdurdu