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İran'da yasa dışı bahis oynatan suç örgütünün elebaşı Türkiye'de yakalandı

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İran'da yasa dışı bahis oynatan organize suç örgütünün elebaşı olan Sait Emiri, Türkiye'de suç gelirlerini aklamaya çalışırken İzmir'de yakalandı. Operasyon sonucunda 4 kişi tutuklandı ve 6 kişiye adli kontrol kararı verildi.

İran'da yasa dışı bahis oynatan organize suç örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini Türkiye'de aklamaya çalışan Sait Emiri yakalandı

İZMİR - İran'da Yasa Dışı Bahis Oynatan Organize Suç Örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini Türkiye'de aklamaya çalışan "Sait Emiri", düzenlenen "Kartel-6" operasyonuyla İzmir'de yakalandı. Organize suç örgütünün elebaşının da içerisinde bulunduğu 4 kişi tutuklandı, 6 kişiye ise adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'da Yasa Dışı Bahis Oynatan Organize Suç Örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini ülkemizde aklamaya çalışan "Sait Emiri", düzenlenen "Kartel-6" operasyonuyla İzmir'de yakalandığını belirterek organize suç örgütünün elebaşının da içerisinde bulunduğu 4 kişi tutuklandığını, 6 kişiye ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek

İstanbul Başsavcılığımız, MASAK ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yurtdışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen organize suç örgütü elebaşı Sait Emiri, İzmir'de başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak kaldığı otelde yakalandı. Operasyonlar sonucu: 120 bin dolar, 80 bin Euro,500 bin dolar değerinde 9 adet lüks saat ve 15 şirket, 10 adet araç, 17 taşınmaz ve 9 şirket ortaklık payına el konuldu.

Operasyonu koordine eden İstanbul Başsavcılığımızı, MASAK'ı ve Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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