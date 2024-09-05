İran'da başörtüsü takmayan kadına vurdu! Kalabalığın tepkisi ağır oldu

Sosyal medya, İran'daki ahlak polisinin başını örtmeyen bir kadına uyguladığı şiddeti konuşuyor. Videoda metro istasyonunda sıra bekleyen kadınlar arasında bir kişinin başını örtmeyen başka bir kadının kafasına vurduğu görülüyor. Bu duruma tepki gösteren bir kadının ahlak polisi olduğu öne sürülen kadına vurmasıyla diğer kadınlarda saldırmaya başlıyor.

İran'daki Molla Rejimi'nin kuralları gereği kadınların başlarını söylenen şekilde örtmeleri gerekiyor. Uygun biçimde örtünmeyen kadınlar ahlak polisleri tarafından önce uyarılıyor. Uyarının dikkate alınmaması durumunda cezaya başvuruluyor.



AHLAK POLİSİ NEDİR?

İran'da İrşad Devriyesi adı verilen Ahlak Polisleri, çoğunlukla kılık kıyafet kurallarına göre "uygunsuz" giyinen kadınları (ama aynı zamanda bazı erkekleri de) tutuklamak amacıyla 2005 yılında kurulan İran İslam Cumhuriyeti Kolluk Kuvvetleri'nde bir tür yardımcı ekiptir. Devriyeler genellikle, alışveriş merkezleri, meydanlar ve metro istasyonları gibi halkın yoğun bir şekilde bulunduğu kamusal yerlerde duran ve kötü örtülmüş başörtüsü takanları gözetlemek, durdurmak ve alıkoymak amacıyla çarşaflı kadınların eşlik ettiği erkek mürettebatlı bir minibüsle uygulama yaparlar.