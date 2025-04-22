Irak'tan Diyarbakır'a gelen araçta 27 silah ele geçirildi, 3 tutuklama

Irak'tan Diyarbakır'a gelen aracın gizli bölmelerinde 27 adet silah ele geçirildi: 3 tutuklama

Cephanelik gibi araçta 9'u uzun namlulu, 18 tabanca 27 silah ele geçirildi

DİYARBAKIR - Irak'tan Diyarbakır'a gelen aracın gizli bölmelerinde 9'u uzun namlu, 18'i ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda; Irak'tan kentte çok sayıda silah getirerek suç gruplarına temin edeceği tespit edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 16 Nisan'da yabancı plakalı araç, Çınar ilçesinde durdurularak operasyon düzenlendi.

Operasyon neticesinde aracın gizli bölmelerine zulalanmış halde 8 adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet MP5 marka otomatik tabanca, 18 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet boş şarjör ele geçirildi.

2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahallemde tutuklanarak cezaevine gönderildi.