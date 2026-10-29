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Irak'ta DEAŞ üyeliğinden yargılanan 3 Fransız'a müebbet hapis cezası verildi

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Irak'ta DEAŞ'a üye olmak suçundan yargılanan 3 Fransız vatandaşı müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar, örgüte katılmak ve örgüt üyeleriyle birlikte terörün yayılmasına katkıda bulunmaktan suçlu bulundu; Irak'ta ömür boyu hapis 20 yıl hapis anlamına geliyor.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan yargılanan 3 Fransız vatandaşı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçlamasıyla yargılanan yabancı uyruklu kişilere ilişkin davalarda kararlar açıklanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Suriye'nin kuzeydoğusundaki gözaltı merkezlerinden Irak'a nakledilen 47 Fransız DEAŞ şüphelisinden Charly Sun, Kamal Ben Mbarek ve Amir Amine Dali Amar, mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fransız medyasına göre, sanıklar "terör örgütü DEAŞ'a katılmak ve örgüt üyeleriyle birlikte terörün yayılmasına katkıda bulunmak" suçlarından suçlu bulundu. Duruşmada sanıkların avukatları ile Fransa Büyükelçiliği temsilcileri de hazır bulundu.

Irak'ta ömür boyu hapis cezası 20 yıl hapis anlamına geliyor. Aynı gruptan 6 Fransız vatandaşı salı günü örgüte üye olmaktan ömür boyu hapis cezasına, 1 kişi ise 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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