Irak'ta 4.8 Büyüklüğünde Deprem Hakkari'de Hissedildi
Irak'ın Erbil kentinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'nin Hakkari şehrinden de hissedildi. AFAD verilerine göre, deprem saat 21.03'te kaydedildi ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Irak'ın Erbil kentinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem Hakkari'den de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Türkiye saati ile 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentinde 4.8 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelirken, sarsıntı Hakkari'den de hissedildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa