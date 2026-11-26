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Irak mahkemesi, terör örgütü DEAŞ'a katıldıkları gerekçesiyle 8 Fransa vatandaşına ömür boyu hapis, 2 Fransa vatandaşına da 15 yıl hapis cezası verdi.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçlamasıyla yargılanan yabancı uyruklu kişilere ilişkin davalarda kararlar açıklanmaya devam ediyor. Irak'ta bir mahkeme, geçtiğimiz yıl Suriye'nin kuzeydoğusundaki gözaltı merkezlerinden Irak'a nakledilen 8 Fransa vatandaşını terör örgütü DEAŞ'a katılmaktan ömür boyu hapis cezasına çaptırdı. Ömür boyu hapis cezası alanlar arasında örgütün radyo yayın faaliyetlerinde görev alan Romain Garnier de bulunuyor. Mahkeme ayrıca, 2 Fransa vatandaşına 15 yıl hapis cezası verdi.

Bugün hüküm giyen 10 kişi, geçen yıl Suriye'den getirilen ve eylül ayından bu yana Irak'ta yargılanan 47 Fransa vatandaşından oluşan grupta bulunuyor. Mahkeme, daha önce söz konusu 47 kişiden 15'ini müebbet hapis cezasına çarptırmış, 1 kişiye ise 15 yıl hapis cezası vermişti.

10 kişi hakkında karar açıklanması bekleniyor

Mahkeme, 10 şüphelinin karar duruşmasını ise başka bir tarihe erteledi. Hakkındaki kararın açıklanması beklenenler arasında 2016 yılında Nice'te bir saldırganın Bastille Günü kutlamaları sırasında kalabalığın arasına kamyon ile dalması sonucu 86 kişinin hayatını kaybettiği saldırının sorumluluğunu üstlenen DEAŞ açıklamasını seslendiren kişi olarak bilinen Adrien Guihal da bulunuyor. Karar bekleyen diğer isimler arasında, kendisiyle birlikte Suriye'ye giden eşi geçen yıl Fransa'da 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Thomas Collange ve bir propaganda videosunda görünen Quentin Le Brun da yer alıyor.

Duruşmalar sırasında şüphelilerin çoğu suçlarını kabul ederken, hepsi örgüte katıldıkları için pişmanlık duyduklarını ifade etti. Bazı tutuklular da Fransa'ya geri gönderilmeyi talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı