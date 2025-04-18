İpsala Sınır Kapısı'nda 17 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Edirne'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a giden bir cipte yapılan aramada 17 kilogram esrar bulundu. Sürücü gözaltına alındı.
İpsala Sınır Kapısı'nda cipin altına gizlenen 17 kilogram esrar ele geçirildi.
Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a giden cip, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durduruldu ve yoğunluk tespit edilen araç x-ray taramasına sevk edildi.
Narkotik köpek tepki verdi
Yoğunluk belirlenen bölümlerde narkotik köpeğin de katılımıyla arama yapıldı. Aracın taban ve koltuk arasına yapılan gizli bölgede 17 kilogram esrar ele geçilirken, sürücü gözaltına alındı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa