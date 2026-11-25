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ABD'nin Iowa eyaletinde orduya ait mühimmat tesisinde, bozularak kendiliğinden patlama riski oluşturduğu belirtilen yaklaşık 4,5 ton kurşun azit kontrollü patlamayla imha edildi. Operasyon öncesinde bölge halkı tahliye edilirken, zehirli kurşun parçacıklarının çevreye yayılma ihtimaline karşı önlemler alındı.

ABD'nin Iowa eyaletine bağlı Middletown kentinde bulunan ABD ordusuna ait mühimmat tesisinde, 20 yılı aşkın süredir depolanan ve güvenlik tehdidi oluşturan patlayıcı kimyasallar kontrollü şekilde imha edildi. Yerel saatle 09.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyon sırasında bölgeden dumanlar yükseldi. Zehirli kurşun parçacıklarının yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine yayılma ihtimaline karşı geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Kendiliğinden patlama riski tespit edildi

ABD ordusundan yapılan açıklamada, rutin güvenlik denetimleri sırasında 68 varilde depolanan yaklaşık 4,5 ton kurşun azitin kimyasal yapısının bozularak kristalleştiğinin tespit edildiği belirtildi. Mühimmat üretiminde kullanılan maddenin kendiliğinden patlama riski taşıdığı, başka bir bölgeye nakledilmesinin ise kamu güvenliği açısından ciddi tehlike oluşturduğu bildirildi. Federal kurumların teknik değerlendirmelerinin ardından kimyasal maddelerin bulundukları tesiste kontrollü şekilde imha edilmesine karar verildi.

Halka acil durum uyarısı yapıldı

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), tesisin yaklaşık 32 kilometre çevresinde yaşayan ve tahliye edilmeyen vatandaşlardan, ikinci bir açıklamaya kadar kapalı alanlarda kalmalarını istedi. Bölgeden ayrılan vatandaşlara geçici konaklama desteği sağlandı. Yetkililer, vatandaşlara kapı ve pencerelerini kapatmaları, dışarıdan hava alan havalandırma sistemlerini devre dışı bırakmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Yaklaşık 350 çiftliğin etkilenebileceği belirtildi

ABD Tarım Bakanlığı, patlama sonucu ortaya çıkabilecek kurşun içeren parçacıklardan yaklaşık 350 çiftliğin potansiyel olarak etkilenebileceğini belirledi. Tarım arazilerinin, hayvanların, yemlerin ve su kaynaklarının muhtemel kirlilikten korunması için önlemler alındı. Uzmanlar, kurşuna maruz kalmanın özellikle çocuklarda beyin ve sinir sistemi gelişimini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

İlk ölçümlerde havada kurşun tespit edilmedi

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) Başkanı Lee Zeldin, ABD merkezli CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, kontrollü patlamanın ardından gerçekleştirilen ilk hava ölçümlerinde kurşun tespit edilmediğini bildirdi. Zeldin, ilk sonuçların son derece olumlu bir işaret olduğunu belirterek çevresel ölçümlerin sürdürüleceğini ifade etti. Operasyon öncesinde bölgede bin 200'den fazla hava, toprak ve su numunesi alınırken, patlamanın çevre ve insan sağlığı üzerindeki muhtemel etkilerinin belirlenmesi için incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Trump'ın müdahil olduğu operasyon birkaç kez ertelendi

Çevre örgütleri, geçmişte operasyonun halk sağlığı ve çevre açısından oluşturabileceği riskler nedeniyle yargıya başvurdu. Federal Temyiz Mahkemesi ise operasyon için verilen çevre iznini geçici olarak askıya almıştı. ABD Başkanı Donald Trump da mahkemenin kararına kadar operasyonun durdurulmasını istemişti. Mahkemenin geçici durdurma kararını kaldırmasının ardından operasyonun gerçekleştirilmesinin önündeki hukuki engel ortadan kalktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı