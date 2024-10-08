Üye Girişi
Haberler

İntihar Girişimindeki Şahıs, Emniyet Müdür Yardımcısı Tarafından İkna Edildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de eşiyle tartıştıktan sonra intihar girişiminde bulunan Hilmi Ç., İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tarık Ziya Turan'ın bir saat süren ikna çabasıyla çatıdan indirildi. Olay sonrasında gözaltına alındı.

İkna çabası bir saat sürdü: İntihar etmek isteyen şahsı Emniyet Müdür Yardımcısı ikna etti

NEVŞEHİR - Nevşehir'de eşiyle tartıştıktan sonra intihar girişiminde bulunan şahıs bir saat süren ikna çabaları sonucu çıktığı çatıdan indirilerek gözaltına alındı.

Olay 2000 Evler Mahallesi 12. Sokak'ta meydana geldi. Hilmi Ç. eşiyle tartıştıktan sonra intihar etmek için evinin yakınlarında bulunan 5 katlı bir inşaatın çatı katına çıktı. Çatıda bir vatandaşın olduğunu gören mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ve polis ekipleri yaklaşık 1 saat şahısla konuşarak ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan Hilmi Ç. eşinin getirilmesini istedi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tarık Ziya Turan da intihar etmek üzere olan Hilmi Ç.'yi ikna etmeye çalıştı. Çevrede bulunanlardan helallik isteyen Hilmi Ç. önce saatini, sonra da cüzdanını aşağıya attı. Eşi ile görüştüreceği sözünü veren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tarık Ziya Turan daha sonra çatıya çıkarak şahıs ile görüşmeye başladı. İntihar etmek isteyen Hilmi Ç., İl Emniyet Müdür Yardımcısı'nın ikna çabaları sonrasında çatıdan inmeyi kabul etti.

Polisler eşliğinde çatıdan inen Hilmi Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İntihar Girişimindeki Şahıs, Emniyet Müdür Yardımcısı Tarafından İkna Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa

Yerel Haberler Tarık Ziya Güvenlik Politika Nevşehir 3-sayfa

İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel

Kaza anındaki tüm konuşmalar ifşa oldu: Hayatım bitti hemen gel

 'Narin babaevinde öldürüldü' haberlerinin ardından Güran ailesinden dikkat çeken açıklama

'Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' haberlerinin ardından aileden dikkat çeken açıklama

 Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Ankara elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Mamak, Keçiören, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Karşıyaka, Buca, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 8-9 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Salihli, Soma, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Ümraniye, Beykoz, Silivri elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Sarıçam, Seyhan, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Erbaaspor Nazilli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Erbaaspor Nazilli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Erbaaspor Nazilli Spor maçı ka Serik Belediyespor Beyoğlu Yeni Çarşı SF CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Serik Belediyespor Beyoğlu Yeni Çarşı SF maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kan Giresunspor Menemen FSK CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Giresunspor Menemen FSK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.