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İnterpol-Europol tarafından aranan şahıs Nevşehir'de yakalandı

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İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından hakkında yakalama kaydı bulunan bir kişi, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yakalandı. Şahsın uyuşturucu ticareti suçundan arandığı ve Alman yetkili makamlarınca iade kararı bulunduğu belirtildi.

İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından hakkında yakalama kaydı bulunan 1 kişi Nevşehir'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca hakkında 'Uyuşturucu ticareti' suçundan yakalama kaydı bulunan ve 1999 yılında Türk vatandaşlığından çıkartılan A.B.'nin; Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ikamet ettiği ihbarını alan polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Uyuşturucu ticareti suçundan Alman yetkili makamlarınca yakalanması ve iade kararı bulunan şahıs, ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

A.B.; Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Nevşehir Ürgüp Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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