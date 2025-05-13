İnternetten İzleyip Uyuşturucu Tarlasına Çevirdiği Evine Operasyon

İnternetten izleyip 5. kattaki evini uyuşturucu tarlasına çevirdi

Jandarmanın düzenlediği operasyonda 127 kök kenevir ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da bir kişi, internetten izlediği videolardan esinlenerek 5. kattaki evini iklimlendirme sistemli uyuşturucu tarlasına çevirdi. Jandarmanın yaptığı operasyonda 127 kök dişi Hint keneviri ve 1 kilo 145 gram esrar ele geçirildi.

Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki G.G. sosyal medya platformu YouTube'den izlediği içeriklerden esinlenerek, evinin bir odasında özel aydınlatma, karartma perdesi ve havalandırma sistemi kurdu. G.G., saksılarda dişi Hint keneviri yetiştirmeye başladı.

Jandarma operasyon düzenledi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada iklimlendirme sistemi içinde yetiştirilen 127 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo 145 gram kubar esrar ele geçirildi.

"Kendim içecektim"

Gözaltına alınan G.G., 30 yıldır esrar kullandığını ve kenevirleri kimseye satmadığını öne sürerek, "YouTube'den izleyip 3 ay içinde içmek için yetiştirdim" dedi. G.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu madde imal etmek ve ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.