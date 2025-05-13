DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile İYİ Partili Turhan Çömez'in 'Fesih' kavgası

Başrolde iki isim vardı! TBMM'yi inleten "fesih" kavgası
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi

Rusya-Ukrayna barış masasında olacak mı? Trump İstanbul kararını verdi

İnternetten İzleyip Uyuşturucu Tarlasına Çevirdiği Evine Operasyon

İnternetten İzleyip Uyuşturucu Tarlasına Çevirdiği Evine Operasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bir kişi, internetten izlediği videolarla 5. kattaki evini uyuşturucu tarlasına dönüştürdü. Jandarma, yaptığı operasyonla içinde 127 kök kenevir ve 1 kilo 145 gram esrar ele geçirdi. G.G., uyuşturucuları sadece kendisi için yetiştirdiğini öne sürdü.

İnternetten izleyip 5. kattaki evini uyuşturucu tarlasına çevirdi

Jandarmanın düzenlediği operasyonda 127 kök kenevir ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da bir kişi, internetten izlediği videolardan esinlenerek 5. kattaki evini iklimlendirme sistemli uyuşturucu tarlasına çevirdi. Jandarmanın yaptığı operasyonda 127 kök dişi Hint keneviri ve 1 kilo 145 gram esrar ele geçirildi.

Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki G.G. sosyal medya platformu YouTube'den izlediği içeriklerden esinlenerek, evinin bir odasında özel aydınlatma, karartma perdesi ve havalandırma sistemi kurdu. G.G., saksılarda dişi Hint keneviri yetiştirmeye başladı.

Jandarma operasyon düzenledi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada iklimlendirme sistemi içinde yetiştirilen 127 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo 145 gram kubar esrar ele geçirildi.

"Kendim içecektim"

Gözaltına alınan G.G., 30 yıldır esrar kullandığını ve kenevirleri kimseye satmadığını öne sürerek, "YouTube'den izleyip 3 ay içinde içmek için yetiştirdim" dedi. G.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu madde imal etmek ve ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor

Şampiyon takım ona emanet! Süper Lig'e geri dönüyor
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
PKK'nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran'dan

PKK'nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran'dan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.