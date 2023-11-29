İnternetten hayali iş makinesi satışıyla 950 bin liralık vurgun yapan şahıslar polisten kaçamadı Hatay'da internet üzerinden hayali iş makinesi satışı yaparak Ankara'da bir vatandaşı 950 bin TL dolandıran 4 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İnternetten hayali iş makinesi satışıyla 950 bin liralık vurgun yapan şahıslar polisten kaçamadı

HATAY - Hatay'da internet üzerinden hayali iş makinesi satışı yaparak Ankara'da bir vatandaşı 950 bin TL dolandıran 4 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ankara'da yaşayan H.Ş., iş makinesi almak için internet üzerinden iletişime geçtiği şahısların kendisini 950 bin TL dolandırdığını söyleyerek polise başvurdu. Olay üzerine harekete geçen polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcılık olayının faillerinin; H.T., H.C.A., F.E. ile A.D. olduğu belirlendi. 25 Kasım tarihinde İskenderun'da gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.