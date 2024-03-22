Instagram fenomeni Elena Larrea, liposuction operasyonu sonrası pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti

Instagram fenomeni Elena Larrea, liposuction operasyonu geçirdikten sonra oluşan bir kan pıhtısı nedeniyle beklenmedik bir şekilde yaşamını yitirdi.

30 yaşındaki Elena Larrea, geçtiğimiz Salı günü bıçak altına yattıktan sonra pulmoner emboli nedeniyle trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Elena'nın ailesi, sosyal medya üzerinden onun bir pulmoner trombozdan öldüğünü doğruladı. Bu durum bir pıhtının bacaklardan akciğerlere vurduğu nadir görülen bir vakadır.

Kan pıhtısının tam olarak neyin neden olduğu hala net değil, ancak ölümünün liposuction operasyonunu takip ettiği iddia ediliyor.

Fenomen, yedi yıl önce Cuacolandia at barınağını kurarak hayvan aktivizmiyle tanınıyordu.

Hayatını kötü muamele görmüş veya terk edilmiş atlar, eşekler, katırlar ve diğer hayvanlara adadı.çalıştı.

Elena, eyaletinde hayvan istismarını bir suç olarak sınıflandırmak için yasama değişikliklerine yardımcı oldu.

Covid-19 pandemisinin ardından mali sıkıntılar yaşamaya başlayan Elena barınağın kapanmasını önlemek için yetişkinler için kurulan platformuna cinsel içerikler satmak zorunda kaldı.

Eyalet valisi Sergio Salomon, hayatını kaybeden Elena'ya d övgüde bulundu ve çabalarının inanılmaz olduğunu söyledi.

Salomon şunları söyledi: "Elena Larrea'nın ölümünden büyük üzüntü duyuyorum, hayvan refahı için savaşan yorulmak bilmez bir savaşçı.

"Binlerce kötü muamele görmüş atın kurtarılması için verdiği çaba herkes tarafından takdir edildi.

"Puebla Hükümeti adına, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

"Çevre Bakanlığı ile birlikte, Cuacolandia'daki hayvanların korunmasını garanti edebiliriz.

Polisin ölüm nedenini araştırıp araştırmadığı bilinmiyor.