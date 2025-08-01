İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden İsrail'e Sert Eleştiriler

İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarının yanı sıra açlığı araç olarak kullandığı ifade edilerek "ABD destekli İsrail kuvvetleri kusurlu bir yardım dağıtım sistemi yürüterek yardım dağıtımlarını günlük katliamlara çeviriyor" denildi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını ve açlığı silah olarak kullanmayı sürdürürken, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) duruma ilişkin eleştiri geldi. HRW Kriz ve Çatışma Müdür Yardımcısı Belkis Wille açıklamasında, "ABD destekli İsrail kuvvetleri ve paralı askerler silahlandırılmış, kusurlu bir yardım dağıtım sistemi yürüterek yardım dağıtımlarını günlük katliamlara çeviriyor. İsrail ordusu sadece kasıtlı olarak Filistinlileri aç bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda aileleri için yemek arayışında olan çaresiz insanları neredeyse her gün kurşunlara diziyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'e baskı çağrısı

Wille, "Ülkeler, İsrailli yetkilileri Filistinli sivil kalabalıklarını kontrol etmek için ölümcül güç kullanmaktan vazgeçmeye ve bölgeye yardım girişini engelleyen kapsamlı yasakları kaldırmaya zorlamalıdır. Bu kusurlu yardım dağıtımı sistemi ise sonlandırılmalıdır. Ayrıca, Gazze Şeridi'nde BM ve diğer insani yardım kuruluşlarının kapsamlı çalışmalarının herhangi bir kısıtlama olmadan devamına izin verilmeli. Uluslararası Adalet Mahkemesi'nde Güney Afrika'nın İsrail'e karşı yürüttüğü soykırım davasındaki bağlayıcı kararların gerekli kıldığı şekilde insani yardım standartlarına uygun olan çalışmaların Gazze'deki nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olduğu kanıtlanmıştır" dedi. İsrail ordusundan ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Yardım dağıtımlarında bin 330 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze Şeridi'ndeki insani yardımını devre dışı bırakmış ve 2 aydan uzun bir süre boyunca bölgeye yardım malzemesi girişini yasaklamıştı. Böylece bölgede hala devam eden gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri kıtlığı yaşanmasına neden olan işgalci İsrail hükümeti, daha sonrasında uluslararası toplumdan karşılaştığı tepkiler sonucunda İsrail ve ABD destekli sözde Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) bölgeye yardım malzemesi dağıtımı gerçekleştireceğini açıklamıştı. Ancak İsrail, GHF'nin yardım çalışmalarının başladığı 27 Mayıs tarihinden bu yana yardım noktalarında bir araya gelen Filistinli sivillerin üzerine ateş açarak katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, yardım dağıtımları sırasında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının bin 330'a, yaralananların sayısının ise 8 bin 818'e yükseldiği açıklanmıştı. - NEW YORK