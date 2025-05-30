İnşaatta Fenalaşan İşçi Vinçle Kurtarıldı

İnşaatta Fenalaşan İşçi Vinçle Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de inşaatta fenalaşarak yere yığılan işçi, itfaiye ekipleri tarafından vinç ile kurtarılıp hastaneye sevk edildi.

İnşatta fenalaşan işçi vinçle kurtarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'de inşaatta fenalaşarak yere yığılan işçi, itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımı ile aşağı indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Derince ilçesi Deniz Mahallesi Makasbaşı Sokakta bulunan inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.K. isimli işçi, fenalaşarak olduğu yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzeirne olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından E.K., vinç yardımı ile inşaattan indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan E.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk-İş'i ziyaret eden CHP lideri Özel: Asgari ücret temmuzda artırılmalı

Yanına Türk-İş Başkanı'nı alan Özel'den tüm partilere çağrı
Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı

Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası çıktı

Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası
Bu sezon 45 gole katkı verdi! Fenerbahçe'ye Japon yıldız

Bu sezon 45 gole katkı verdi! Fenerbahçe'ye Japon yıldız
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Rusya-Ukrayna barış masası yeniden İstanbul'da kuruluyor! Kremlin tarih verdi

Dünyanın gözünün çevrildiği barış masası İstanbul'da kuruluyor
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.