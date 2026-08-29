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Beyşehir'de İşçi İskeleden Düştü

Beyşehir'de İşçi İskeleden Düştü
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 katlı inşaatta mantolama işi yapan 30 yaşındaki S.Y., iskelede dengesini kaybederek 3. kattan beton zemine düştü. Yaralanan usta, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çalıştığı 4 katlı inşaatın 3'üncü katından düşen usta yaralandı.

Olay, Yeni Mahalle'de bulunan 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın dış cephe mantolama işinde çalışan S.Y. (30), 3'üncü katta kurulu iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybetti. İskeleden beton zemine düşen usta yaralandı. ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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