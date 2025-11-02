Haberler

İngiltere'deki Bıçaklı Saldırı Terörle Bağlantılı Değil

İngiltere'deki Bıçaklı Saldırı Terörle Bağlantılı Değil
Güncelleme:
Huntingdon bölgesinde bir trende gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 11 kişi yaralanırken, İngiltere polisi olayın terörle bağlantılı olmadığını açıkladı. Gözaltındaki iki kişinin İngiliz vatandaşı olduğu belirtildi.

İngiltere polisi, Huntingdon bölgesinde bir trende düzenlenen ve 11 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının terörle bağlantılı olmadığını, gözaltındaki 2 kişinin İngiliz vatandaşı olduğunu açıkladı.

İngiltere'nin Huntingdon bölgesinde dün akşam saatlerinde düzenlenen bıçaklı saldırının detayları ortaya çıkıyor. İngiltere polisi, Doncaster şehrinden Londra King's Cross bölgesine giden bir trende düzenlenen saldırının terörle bağlantılı olmadığını bildirdi. İngiliz ulaşım polisinden Başkomiser John Loveless, "Bu aşamada olayın bir terör saldırısı olduğuna dair herhangi bir bulgu bulunmamaktadır" dedi. Loveless ayrıca, cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alınan kişilerin 32 yaşında siyahi Britanyalı bir erkek ile 35 yaşında Karayip kökenli Britanyalı bir erkek olduğunu, her ikisinin de Birleşik Krallık doğumlu olduklarını söyledi. Başkomiser Loveless, "Zanlıların motivasyonlarını belirlemek üzere çalışmalarımız sürüyor. Nedene dair spekülasyon yapmak doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

İngiltere polisi, hastaneye kaldırılan 11 kişiden 4'ünün taburcu edildiğini, 2 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

Trende bıçaklı saldırı düzenlenmişti

İngiltere'nin Doncaster şehrinden Londra King's Cross bölgesine giden trende dün yerel saatle 19.42 sıralarında bıçaklı saldırı düzenlenmiş, trenin acil durum kapsamında durduğu Huntingdon İstasyonu'na çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilmişti. Terörle mücadele polisinin de dahil olduğu soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. - LONDRA

