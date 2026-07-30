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İngiltere’de yaklaşık 14 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü

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İngiltere’nin kıyı kenti Suffolk’ta çıkan orman yangınında yaklaşık 14 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle dönerken, yangın bölgesine yakın bir noktada nükleer santral bulunuyor.

İngiltere'nin kıyı kenti Suffolk'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 14 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle dönerken, yangın bölgesine yakın bir noktada nükleer santral bulunuyor.

Avrupa'da orman yangınları devam ediyor. İspanya ve Fransa'nın ardından bir orman yangını da İngiltere'de başladı. Kıyı kenti Suffolk'ta dün yerel saatle 17.00'da başlayan orman yangını kontrol altına alınamadı. Yangında yaklaşık 14 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 10 hektarlık alan küle döndü. Olağanüstü durumun ilan edildiği bölgede, yangın nedeniyle çok sayıda ev tahliye edildi.

Bölgede nükleer santral bulunuyor

Suffolk İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yangına 70 itfaiyeci ile müdahale edildiği aktarılarak, "Şu an itibarıyla yangının uzaklığı ve ilerleme yönü nedeniyle Sizewell B Nükleer Santrali için herhangi bir risk bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı. Sizewell B Nükleer Santrali, yangın bölgesine kuş uçuşu yaklaşık 6,4 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yangında şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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