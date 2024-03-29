İngiltere'de kurtarma ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan adamı kurtardı köpeğini ölüme terk etti

İngiltere'de sadık bir köpek, yaklaşan gelgit nedeniyle mahsur kalan yaralı sahibinin yanında kalarak en büyük fedakarlığı yaptı. Kurtarma ekipleri Perranporth Plajı'ndaki kayalıklarda mahsur kalan adamı kurtardı. Köpeğini ise ölüme tek etti.

Bir adamın kayalıklarda köpeği ile mahsur kaldığı ihbarı alan kurtarma ekipleri olay yerine intikal etti.

Kurtarma ekipleri, önce adamı helikopterle kurtardı. Fakat köpeğini ölüme terk etti.

Adam helikoptere çekildikten sonra köpeğin kurtarılması için Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi.

Ekipler köpeği buldu, bilinci kapalı bir şekilde bulunan köpek tüm, çabalara rağmen kurtarılamadı.

St. Agnes Sahil Güvenliği'nden bir sözcü, "St. Agnes Sahil Güvenliği'nin köpreğin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Görgü tanığı Bruce Hargrave, köpeğini gezdiren adamın Perranporth Plajı'nın yukarısındaki sahil yolunda bulunan kayalıklarda mahsur kaldığını söyledi. Bazı tatilcilerin yardım çığlıklarını duyduğunu ve 999'u aradığını söyledi. Sahil Güvenlik helikopteri veSahil cankurtaran botunun hızla olay yerine gelmesinin ardından yaralı adam helikoptere bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Köpeğini arama çalışmaları devam etti.

Hargrave, "Helikopterin sesini duyduğumda öğleden sonranın büyük bir bölümünde tarlakuşlarını fotoğraflamak için kayalıklardaydım. Başlangıçta bunun bir egzersiz olduğunu düşündüm, ancak genç bir kızın ağladığını ve annesiyle konuştuğunu görünce bunun gerçek bir olay olduğunu hemen anladım. Gelgit hızla yaklaşıyordu ve kayalıkların altındaki plaj sular altındaydı. Adam kayaların üzerine düştü ve bacağını yaraladı. Köpeği onun yanında kalmıştı." dedi.