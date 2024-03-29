Üye Girişi
Haberler

İngiltere'de kurtarma ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan adamı kurtardı köpeğini ölüme terk etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de sadık bir köpek, yaklaşan gelgit nedeniyle mahsur kalan yaralı sahibinin yanında kalarak en büyük fedakarlığı yaptı. Kurtarma ekipleri Perranporth Plajı'ndaki kayalıklarda mahsur kalan adamı kurtardı. Köpeğini ise ölüme tek etti.

Bir adamın kayalıklarda köpeği ile mahsur kaldığı ihbarı alan kurtarma ekipleri olay yerine intikal etti.

Kurtarma ekipleri, önce adamı helikopterle kurtardı. Fakat köpeğini ölüme terk etti.

Adam helikoptere çekildikten sonra köpeğin kurtarılması için Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi.

Ekipler köpeği buldu, bilinci kapalı bir şekilde bulunan köpek tüm, çabalara rağmen kurtarılamadı.

St. Agnes Sahil Güvenliği'nden bir sözcü, "St. Agnes Sahil Güvenliği'nin köpreğin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Görgü tanığı Bruce Hargrave, köpeğini gezdiren adamın Perranporth Plajı'nın yukarısındaki sahil yolunda bulunan kayalıklarda mahsur kaldığını söyledi. Bazı tatilcilerin yardım çığlıklarını duyduğunu ve 999'u aradığını söyledi. Sahil Güvenlik helikopteri veSahil cankurtaran botunun hızla olay yerine gelmesinin ardından yaralı adam helikoptere bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Köpeğini arama çalışmaları devam etti.

Hargrave, "Helikopterin sesini duyduğumda öğleden sonranın büyük bir bölümünde tarlakuşlarını fotoğraflamak için kayalıklardaydım. Başlangıçta bunun bir egzersiz olduğunu düşündüm, ancak genç bir kızın ağladığını ve annesiyle konuştuğunu görünce bunun gerçek bir olay olduğunu hemen anladım. Gelgit hızla yaklaşıyordu ve kayalıkların altındaki plaj sular altındaydı. Adam kayaların üzerine düştü ve bacağını yaraladı. Köpeği onun yanında kalmıştı." dedi.

İngiltere'de kurtarma ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan adamı kurtardı köpeğini ölüme terk etti

İngiltere'de kurtarma ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan adamı kurtardı köpeğini ölüme terk etti

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Birleşik Krallık Hayvanlar 3.Sayfa Yaşam Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Süleyman Ada kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Türkoğlu Belediye Başkan adayı Süleyman Ada kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Cengiz Gökçam kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Pazarcık Belediye Başkan adayı Cengiz Gökçam kaç yaşında, nereli? Kamber Harmankaya kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Onikişubat Belediye Başkan adayı Kamber Harmankaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Akçiçek kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Nurhak Belediye Başkan adayı Mehmet Akçiçek kaç yaşında, nereli? Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Göksun Belediye Başkan adayı Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin kaç yaşında, nereli? Hatice Kahraman kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Elbistan Belediye Başkan adayı Hatice Kahraman kaç yaşında, nereli? Yahya Kemal Akkurt kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Yahya Kemal Akkurt kaç yaşında, nereli? Nazir Çuhadar kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Andırın Belediye Başkan adayı Nazir Çuhadar kaç yaşında, nereli? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 6. bölüm TRT 1 HD izleme linki! 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün bayram tatili hangi tarihte başlayacak? Çağatay Yurtsever kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Afşin Belediye Başkan adayı Çağatay Yurtsever kaç yaşında, nereli? Otobüs biletlerine zam gelecek mi? Otobüs biletleri ne kadar? Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? 9 Nisan Salı Arefe günü tatil var mı? Serkan Sezgin kimdir? Zafer Partisi Isparta- Yenişarbademli Belediye Başkan adayı Serkan Sezgin kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title