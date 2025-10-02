İngilizce Konuştu, Simidin Fiyatı Arttı

Haberler

İstanbul'un turistik bir noktalarından birinden simit almak isteyen bir sosyal medya kullanıcısı, İngilizce konuşunca fiyat aniden değişti. Önce 15 lira denilen simitin ücreti, ödeme sırasında 20 liraya çıkarıldı. O anları, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, esnafın tavrı büyük tepki topladı.

Sosyal medyada "Yabancı dil konuşarak simit aldım" başlığıyla paylaşılan bir video, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

FİYATI SANİYELER İÇİNDE DEĞİŞTİRDİ

İstanbul'un turistik noktalarından birinde çekilen görüntülerde, bir sosyal medya kullanıcısı seyyar tezgahtan İngilizce konuşarak simit satın alıyor. Kullanıcı, satıcıya İngilizce olarak "Ne kadar?" diye sorduğunda "15 lira" yanıtını alıyor. Ancak ödeme yapmak üzere 20 lira uzattığında, esnafın fiyatı bir anda değiştirdiği ve simiti 20 liraya sattığı görülüyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Satıcının bu ani tutum değişikliği sosyal medyada büyük tepki çekerken, videonun altına yüzlerce yorum yapıldı. Olay, turistik bölgelerdeki fırsatçılığı yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
