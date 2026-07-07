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İnegöl'de yumurta deposunda yangın: Minik Huzeyfe'nin gözyaşları yürek burktu

İnegöl'de yumurta deposunda yangın: Minik Huzeyfe'nin gözyaşları yürek burktu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kanatlı hayvan yumurtası deposunda çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Depo sahibinin 10 yaşındaki oğlunun elektrikli bisikleti de yanarken, küçük çocuğun gözyaşları yürek burktu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kanatlı hayvan yumurtalarının bulunduğu depoda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu. Yangında deposunu kaybeden ailenin 10 yaşındaki oğlunun elektrikli bisikleti de yanarken, küçük çocuğun gözyaşları yürek burktu.

Yangın, saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Edebey Mahallesi'ndeki kanatlı hayvan yumurtalarının depolandığı tesiste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İnegöl İtfaiyesi ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler depoyu tamamen sararken, itfaiye ekipleri yangının çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında depo ile içerisinde bulunan çok sayıda yumurta kullanılamaz hale gelirken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının ardından deponun sahibinin 10 yaşındaki oğlu Huzeyfe Ö., depoda park halindeki elektrikli bisikletinin de tamamen yandığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük çocuğu teselli eden jandarma ekipleri moral vererek yanında oldu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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