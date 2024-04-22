İnegöl'de yangın sonucu fabrikada akıma kapılan işçi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan kullanılmayan bir iplik fabrikasında çıkan yangın sonucu, restorasyon çalışması yapan bir işçi akıma kapıldı ve yaralandı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yangın sonucu kullanılmayan iplik fabrikasında akıma kapılan işçi yaralandı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi 66'ncı sokakta bulunan fabrikada meydana geldi. Yangın sonucunda kullanılmayan fabrikada restorasyon çalışması yapan işçi Selahattin T. (28), kaçak akıma kapıldı. Yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA