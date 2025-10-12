Haberler

İnegöl'de Uyuşturucu Tacirleri Suçüstü Yakalandı

İnegöl'de Uyuşturucu Tacirleri Suçüstü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen iki şahsı yakalayarak adli makamlara sevk etti. Araçta yapılan aramada 21 gram metanfetamin ile 2 gram bonzai bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu taciri iki şahsı suçüstü yakaladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler 2 şüpheliyi takibe aldılar. Ekipleri gören şüpheliler kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu önü kesilen araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 21 gram Metanfetamin ve 2 gram bonzai ile hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler A.D ve M.E., sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı

Erdoğan'dan Mısır'daki zirve öncesi tarihi İsrail çağrısı
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak

Yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.