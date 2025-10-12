İnegöl'de Uyuşturucu Tacirleri Suçüstü Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu taciri iki şahsı suçüstü yakaladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler 2 şüpheliyi takibe aldılar. Ekipleri gören şüpheliler kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu önü kesilen araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 21 gram Metanfetamin ve 2 gram bonzai ile hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler A.D ve M.E., sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA