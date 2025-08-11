İnegöl'de Uyuşturucu Taciri Yakalandı

İnegöl'de Uyuşturucu Taciri Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu bir uyuşturucu tacirini yakaladı. Şüphelinin üstünde 12 gram metanfetamin ve 38 adet Captagon hap bulundu. Gözaltına alınan şahıs mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu tacirini kıskıvrak yakaladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri şahsı takibe aldılar. Takip sırasında şüpheli polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Ekipler şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladılar. Yakalanan Suriye uyruklu Cemal E.(32)'nin üzerinde yapılan aramada 12 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi ile 38 adet Captagon uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
