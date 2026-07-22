Haberler

Uçurum kenarında bulunan motosiklet ekipleri harekete geçirdi

Uçurum kenarında bulunan motosiklet ekipleri harekete geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uçurum kenarında devrilmiş halde bulunan motosikletin sürücüsüne ulaşılamadı. Ekipler bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uçurum kenarında devrilmiş halde bulunan motosiklet, ekipleri harekete geçirdi. Kazada yaralandığı değerlendirilen sürücünün bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Kaza saat 22.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi Boğazova Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler, uçurumun kenarında devrilmiş halde 16 BMA 978 plakalı motosikleti görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma, AFAD ile İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, motosikletin bulunduğu noktada sürücüye rastlamayınca uçurum ve çevredeki ormanlık alanda geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Ekiplerin bölgede arama çalışmaları sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel'in 'Yeni Parti'sine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Özel'in yol ayrılığına Kılıçdaroğlu'nun yorumu beklenmedik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıyer'de 4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

4 gündür haber alınamıyordu! Evinde bir not ve 15 boş kutu ile bulundu
Özgür Özel'in kuracağı 'Yeni Parti'ye itiraz

Özgür Özel'e ilk günden şok! Parti ismine itiraz geldi
Fabrikada rekor zam: En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı, işçiler halay çekerek kutladı

İşçilere rekor zam! En düşük maaşı duyan halaya durdu
Trump, görev süresi yıl sonunda dolan BM Genel Sekreteri Guterres'in yerine Infantino'yu önerdi

BM Genel Sekreterliği'ne önerdiği isim tam bomba! Çok şaşıracaksınız
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü

Bir babanın kahrolduğu an! Pencereden kayda alıp emniyete koştu

e-Devlet'te en çok kullanılan hizmet belli oldu

e-Devlet'teki bu hizmete akın var! Milyonlar aynı ekrana koşuyor
Fenerbahçe, Galatasaray'ın en golcü ismini transfer etti

Fenerbahçe, Galatasaray'ın en golcü ismini transfer etti