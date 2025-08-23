İnegöl'de Tekstil Fabrikasında Asit Sıçraması: Bir İşçi Yaralandı

İnegöl'de Tekstil Fabrikasında Asit Sıçraması: Bir İşçi Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda, üzerine asit sıçrayan işçi 2. derece yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda üzerine asit sıçrayan işçi yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında İnegöl OSB Havaalanı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İşçi Salih Ü.(33) çalıştığı sırada makinedeki asidik asit vücuduna sıçradı. Kolları ve başında 2. Derece yanıklar oluşan işçi olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçi, ilk tedavinin ardından hastanenin yanık ünitesine yatırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

