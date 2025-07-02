İnegöl'de Scooter Kullanan Çocuğa Otomobil Çarptı

İnegöl'de Scooter Kullanan Çocuğa Otomobil Çarptı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde scooter kullanan 4 yaşındaki çocuğa çarpan otomobil ağır yaralanmasına neden oldu. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde scooter kullanan çocuğa çarpan otomobil, üzerinden geçti gitti. Ağır yaralanan çocuğun kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Baykoca Mahallesi TOKİ 2. Etap konutları Çamlıca sokakta meydana geldi. Sokakta seyreden Yakup G. (37) yönetimindeki 16 Y 8203 plakalı otomobil, sokakta scootera binen 4 yaşındaki Ömer Asaf K.'ya çarpıp üzerinde geçti. Ağır yaralanan çocuk, kendine çarpan araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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