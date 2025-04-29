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İnegöl'de Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı

İnegöl'de Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile traktör çarpıştı. Yaşanan kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal İsaören mahallesinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan Faruk K.(31) yönetimindeki 16 ACP 395 plakalı otomobil, tarladan yola çıkan Muhammet K.(33) yönetimindeki 16 KJV 67 plakalı traktör ile çarpıştı. Kaza sonucu araçtaki Mine K. (30), 3 yaşındaki Mira K. ve Fetih T. (40) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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