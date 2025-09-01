İnegöl'de Otomobil Traktöre Çarptı, Araç Yangınla Sonuçlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada traktöre arkadan çarpan otomobil alev alev yandı, anne ve kızı yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl yönüne seyreden Ayşegül S.(38) yönetimindeki 16 BDR 857 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Tuncay Ç. (63) yönetimindeki 16 KNP 70 plakalı çekirdek yüklü traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör römorkundaki çekirdekler yola saçılırken otomobil alev alev yanmaya başladı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü kadın ve yanındaki kızı Ravza T. (13) yaralandı. Yaralanan anne-kız, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yerine sevk edilen İtfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.

Kaza ve yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA