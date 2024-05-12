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İnegöl'de otomobil ağaca çarptı ve yan yattı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaca çarptı ve yan yattı. Kazada sürücü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaca çarpıp yan yattı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Çevre Yolunda seyir halinde olan sürücü Metin Acar (22) idaresindeki 16 CLC 94 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil sitenin duvarı ve ağaca çarpıp takla attı. Yan yatan araç 50 metre sürüklendi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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