İnegöl'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki karı koca yaralandı.

Kaza 14.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Hamzabey Caddesi'nde seyir halinde olan Cemal A. (40) yönetimindeki 48 M 0268 plakalı motosiklet, Esenler Caddesi'nden çıkan Abdulkarim Al N. (45) yönetimindeki 34 NU 5796 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasında oturan eşi Kevser A. (38) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA