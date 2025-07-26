İnegöl'de Korkutan Yangın: Ev Sahibi Kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde meydana gelen yangın korku dolu anlar yaşattı. Evde uyuyakalan bir kişi ise çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yangın saat 11.00 İnegöl'ün kırsal Tahtaköprü Mahallesi'nde Hüseyin Karaburun'a ait evin bahçesindeki fırında meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangını gören mahalle sakinleri, seferber oldular. Evde uyuyakalan ev sahibi, vatandaşlar tarafından ölümden kurtarıldı. O sırada evde patlamalar da yaşandı. Mahalle sakinleri alevlere ilaçlama araçlarına doldurdukları suyla ilk müdahaleyi yaptılar. Yangın o sırada eve sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdüler. Evin bahçesindeki ağılda bulunan 10 küçükbaş hayvan ise vatandaşlar tarafından telef olmaktan son anda kurtarıldılar. Yüzünde ve kollarında 2. derece yanıklar oluşan ev sahibi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA