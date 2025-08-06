İnegöl'de Kamyona Çarpan Otomobilde 4 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, arkadan kamyona çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa A. (62) yönetimindeki 16 BDC 402 plakalı kamyona, arkasında seyir halinde olan Selim C. (48) yönetimindeki 11 DL 257 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan Sevinç A. (53), Halil C. (16), Yazgül U. (35) ve Ayşe T. (57) yaralandı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa