Ehliyetsiz sürücü kaldırıma çarpıp kaçtı ama polis yakaladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü Enes A., kaldırıma çarpıp aracını bırakıp gitti. Olayın güvenlik kameralarına yansımasıyla tespit edilen sürücüye, 23 bin 437 TL ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada kaldırıma çarpıp aracını bırakıp giden sürücü polis ekiplerince tespit edildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü Enes A. yönetimindeki 16 BIM 559 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Kaza sonucu hasar meydana gelen aracın sürücüsü, aracını kontrol edip olay yerinden uzaklaştı.

Polis kameralardan tespit etti

Sabah saatlerinde kazalı aracı gören vatandaşlar durumu İnegöl polisine bildirdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri çevredeki iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyip sürücüyü tespit etti. Sürücü kaza yerine çağırıldı. Yapılan incelemede ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 437 TL cezai işlem uygulandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
