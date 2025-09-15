İnegöl'de İnşaat Halinde Asansör Boşluğuna Düşen Genç Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi 1095. Sokak'ta yapımı devam eden 3 katlı binada meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed E. (21), apartmanın 3. katında boyama işi yapan ağabeyi Abdulrauf E.'ye yardım etmeye gitti. Muhammed E., çalıştığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşen genç ağır yaralandı. Yaralı genç, vatandaşlar tarafından asansör boşluğundan çıkarılarak olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen genç, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA