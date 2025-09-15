Haberler

İnegöl'de İnşaat Halinde Asansör Boşluğuna Düşen Genç Ağır Yaralandı

İnegöl'de İnşaat Halinde Asansör Boşluğuna Düşen Genç Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen 21 yaşındaki Suriye uyruklu genç, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi 1095. Sokak'ta yapımı devam eden 3 katlı binada meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed E. (21), apartmanın 3. katında boyama işi yapan ağabeyi Abdulrauf E.'ye yardım etmeye gitti. Muhammed E., çalıştığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşen genç ağır yaralandı. Yaralı genç, vatandaşlar tarafından asansör boşluğundan çıkarılarak olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen genç, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk

Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 gündür kepenk açmayan iş yerine giren polis iki cesetle karşılaştı

3 gündür açılmayan iş yerine giren polis ekipleri dehşetle karşılaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.