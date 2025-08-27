İnegöl'de Hapis Cezası Bulunan Dolandırıcı Yakalandı

Güncelleme:
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hakkında sahte çek dolandırıcılığından 15 yıl hapis cezası bulunan Arafat K.'yı (37) yakaladılar. Yakalanan şahıs gözaltına alındı. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

