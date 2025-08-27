İnegöl'de Hapis Cezası Bulunan Dolandırıcı Yakalandı
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hakkında sahte çek dolandırıcılığından 15 yıl hapis cezası bulunan Arafat K.'yı (37) yakaladılar. Yakalanan şahıs gözaltına alındı. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa