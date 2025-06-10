İnegöl'de Epilepsi Nöbeti Geçiren Sürücü Kaza Yaptı

İnegöl'de Epilepsi Nöbeti Geçiren Sürücü Kaza Yaptı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında epilepsi nöbeti geçiren sürücü, kontrolünü kaybederek beton bariyerlere çarptı. Sürücü hafif yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında epilepsi nöbeti geçiren sürücü bariyerlere çarptı. Yaşanan kazada sürücü yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BOZ 866 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Fatih Ç. (29), bir anda epilepsi nöbeti geçirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil beton bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucunda sürücü hafif olarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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