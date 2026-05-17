Bursa'da düğün magandası kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde kimliği belirsiz bir kişinin defalarca havaya ateş açması çevrede paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Olay dün saat 18.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki düğüne katılan gençler halay çektiği sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs silahla havaya ateş açtı. Peş peşe yükselen silah sesleri çevrede korku oluştururken, yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde halay sırasında art arda silah seslerinin duyulduğu görüldü.

Olayın ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi tespit edip suç aleti kurusıkı tabir edilen tabancayla yakaladılar. Şüpheli Cihan Y.(25) ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahıs hakkında kabahatlar kanununa aykırı davranma suçundan adli işlem yapıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
