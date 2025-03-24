İnegöl'de Dolandırıcılık Suçundan Kaçan Şahıs Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çok sayıda dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince düzenlenen opreasyonla saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesinde Hazal Eren B. (27), tanıştığı vatandaşları yurt dışına çıkış kolaylığı vaadi ile kandırarak dolandırdı. 11 kişiyi aynı yöntemle yaklaşık 2 milyon lira dolandıran şahsın yakalanması için İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır Karadağ ülkesinde saklandığı iddia edilen şahsın izini bulan ekipler, şahsın saklandığı evi tespit etti. Ekipler, 3 yıldır kendisini Onur ismiyle tanıtan şüphelinin İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonla şahıs kıskıvrak yakalandı. Şahıs, emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. - BURSA