İnegöl'de Demir Kapının Altında Kalan Çocuk Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda apartmanın devrilen demir sürgülü kapısının altında kalan çocuk ağır yaralandı.

Olay saat 19.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Gülpınar sokakta bulunan 3 katlı binanın bahçesinde meydana geldi. 5 yaşındaki Muhammed Mustafa M. Bahçe girişinde bulunan sürgülü demir kapıyla oynamaya başladı. Sürgülü kapı bir anda rayından çıkarak çocuğun üzerine devrildi. 200 kilo ağırlığındaki kapının altında kalan çocuğun imdadına ailesi ve komşuları yetişti. Başından yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA