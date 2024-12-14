Üye Girişi
Haberler
2025'te emekli olanlar yüzde 30 daha az mı maaş alacak? Bakan Işıkhan'dan iddialara yanıt
2025'te emeklilik düşünenlere kötü haber
Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Rusya, Suriye'den çekiliyor
Suriye'de bir dönemin sonu
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı

71 yaşındaki adam, 6 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı

71 yaşındaki adam, 6 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 71 yaşındaki Ferruh B., okula giden 6 yaşındaki bir çocuğu bisikletiyle kaçırmaya çalıştı. Olayı gören vatandaşlar müdahale ederek çocuğu kurtarırken, yaşlı adam tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferruh B.'nin ifadesinde, "Çocuğu okula götürecektim" dediği öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda okula giden çocuğu bisikletiyle kaçırmaya çalıştığı öne sürülen 71 yaşındaki adam, polis ekiplerince yakalandı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Olay İnegöl'ün Mesudiye Mahallesinde bir okul önünde meydana geldi. Okul önünde bekleyen 71 yaşındaki Ferruh B. İsimli yaşlı adam, kandırdığı 6 yaşındaki D.A. isimli çocuğu bisikletine bindirip götürmeye çalıştı. Olayı gören vatandaşlar yaşlı adamı durdurup çocuğu elinden aldı. Yaşlı adam bisikletiyle kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan yaşlı adamı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

İfadesinde, "Çocuğu okula götürecektim" dediği öğrenilen adam, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum"
img

Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
img

Mourinho'nun odasını Okan Buruk'a hazırlıyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski başbakan, Esad'ın kaçmadan önceki son sözlerini anlattı
Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
Taksiciye dehşeti yaşatan bıçaklı saldırgan tutuklandı
Yeniden gözaltına alınan bıçaklı saldırgan hakkında karar verildi
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
Wanda Nara'dan cesur paylaşım: Gömleğinin düğmelerini kapatmadı
Her yerini açıp kamera karşısına geçti
Bir döneme damga vurmuştu! Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri belli oldu! Listenin ilk sırası dikkat çekti
İşte Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri

Son Dakika Haberleri

Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Sakaryaspor-Iğdırspor TRT Spor canlı izle! Sakaryaspor-Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Ç.Rizespor-Konyaspor Bein Sports canlı yayın bilgileri neler? Ç.Rizespor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Fatih Karagümrük-Boluspor TRT Spor canlı izle! MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 14 Aralık MasterChef'te potaya kim girdi? Fatih Karagümrük-Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Masterchef 14 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Az önce deprem mi oldu? 14 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.