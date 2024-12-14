71 yaşındaki adam, 6 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 71 yaşındaki Ferruh B., okula giden 6 yaşındaki bir çocuğu bisikletiyle kaçırmaya çalıştı. Olayı gören vatandaşlar müdahale ederek çocuğu kurtarırken, yaşlı adam tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferruh B.'nin ifadesinde, "Çocuğu okula götürecektim" dediği öğrenildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda okula giden çocuğu bisikletiyle kaçırmaya çalıştığı öne sürülen 71 yaşındaki adam, polis ekiplerince yakalandı.
VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ
Olay İnegöl'ün Mesudiye Mahallesinde bir okul önünde meydana geldi. Okul önünde bekleyen 71 yaşındaki Ferruh B. İsimli yaşlı adam, kandırdığı 6 yaşındaki D.A. isimli çocuğu bisikletine bindirip götürmeye çalıştı. Olayı gören vatandaşlar yaşlı adamı durdurup çocuğu elinden aldı. Yaşlı adam bisikletiyle kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan yaşlı adamı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
İfadesinde, "Çocuğu okula götürecektim" dediği öğrenilen adam, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.