İnegöl'de cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl'ün Çayyaka mahallesi Boğazova bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Turgut T. yönetimindeki 16 BLJ 692 plakalı cip ile karşı yönden gelen Haydar A. (30) idaresindeki 07 AJ 800 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada cipteki yolcu Elif T. (39) ile otomobildeki yolcu Emrah K. (30) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA