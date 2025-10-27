İnegöl'de Çaydanlıktan Kaynar Su Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çaydanlıktan üzerine kaynar su dökülen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 11.00 sıralarında Huzur Mahallesi 39. Sokak'taki bir evde meydana geldi. 2 yaşındaki Eyüpcan A. oyun oynadığı sırada, piknik tüpü üzerinde kaynamakta olan çaydanlığa dokundu. Çaydanlıktaki kaynar suyu üzerine devrilen çocuk, acılar içinde kaldı. Çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA