İnegöl'de Büfeye Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde araçla geldiği büfeye silahla ateş edip kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen şüpheli, bir büfeye defalarca ateş ederek kaçtı. Tabancadan çıkan mermiler, iş yerinin camlarına isabet etti. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde detaylı inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi. Şüpheli Yusuf E. (41), eve gelen polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde daha önce iş yeri yetkilileriyle tartıştığı için aralarında husumet oluştuğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA