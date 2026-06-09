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Bisikletten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Bisikletten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken fenalaşan 74 yaşındaki Kemal Kocabey, düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken fenalaştığı iddia edilen 74 yaşındaki adam, düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Ekim Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kemal Kocabey (74) yönetimindeki bisiklet, sürücüsünün aniden rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yere düşen yaşlı adam hareketsiz kalırken, durumu fark eden vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kemal Kocabey'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kocabey'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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