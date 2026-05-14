Bursa'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşen kadın ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Muhabbet Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Sabriye B. bir anlık dikkatsizlik sonucu balkondan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı